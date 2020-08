Ian Gillan: „Man muss seinen Geist einfach jung halten“

„Deep Purple“ blicken auf über 50 Jahre Bandgeschichte zurück.

Im Interview mit „t-online“ verriet Ian Gillan, ob es ihm nach so langer Zeit schwerer fällt, neue Songs zu schreiben. Dazu sagte der 74-Jährige: „Ehrlich gesagt finde ich es einfach. Ich schreibe jeden Tag an etwas. Die Musiker in der Band üben jeden Tag sechs Stunden, auch wenn wir auf Tour sind. Ich habe immer mein Notizbuch und meinen Stift bei mir und schreibe Bruchstücke auf. Steve Morse, unser Banjo-Spieler [Gitarrist eigentlich, Anm. d. Red], fragte mich mal, was ich da eigentlich immer mitkritzle und ich sagte ihm: ‚Steve, ich übe genau wie ihr.‘ Ich benutze Wörter statt Noten. Man muss seinen Geist einfach jung halten und sich mit verschiedenen Themen befassen. Trotzdem denke ich, dass die besten Stücke in weniger als 15 Minuten geschrieben werden. Man muss auch manchmal den Mut haben, Ideen zu verwerfen, weil sie nicht wirklich funktionieren. Und das passiert echt oft. (lacht)“

Morgen (07.08) erscheint das neue Album von „Deep Purple“.

Foto: (c) Rui M. Leal / PR Photos