Ian Gillan: Ohne seine Frau hätte er fast ein Konzert verpasst

„Deep Purple“-Frontmann Ian Gillan ist seit 35 Jahren mit seiner Frau Bron verheiratet, und das, obwohl der Musiker häufiger mal längere Zeit am Stück unterwegs ist.

Im Interview mit „t-online“ verriet der 74-Jährige sein Geheimnis für eine lange, glückliche Ehe. Er sagte: „Meine Frau hat früher für Virgin Records gearbeitet, also versteht sie das Musikgeschäft. Es ist gut, dass ich mit ihr jeden Tag telefoniere und mich darüber mit ihr austauschen kann. Sie versteht die Ups und Downs des Musikerlebens. Sie ist da echt tolerant. Sie besucht mich eigentlich auf fast jeder Tour für ein paar Tage. Vor etwa 30 Jahren gab es eine wirkliche schöne Szene: Wir sind in ein neues Haus eingezogen, ich kam gerade von einer Tour und hatte ein paar freie Tage. Dann finde ich auf einmal meinen gepackten Koffer neben der Tür. Ich rief unseren Manager an und der sagte mir, dass ich in einer Stunde zum Flughafen gefahren werde. Ich hatte eine Tour vergessen, meine Frau wusste es aber. Sie hat ein tolles Verständnis für das Business.“

Der Musiker wird von seiner Frau auch immer unterstützt. Er sagte weiter: „Wir reden viel über das Musikgeschäft und die Band. Sie ist glücklich und freut sich, dass die Band so erfolgreich ist. Sie unterstützt mich und ich versuche auch sie immer bei allem zu unterstützen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob es da ein wirkliches Geheimnis für eine glückliche Beziehung gibt. Manchmal hat man einfach Glück, denke ich.“

