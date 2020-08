Ian Gillan: „Wir rücken dem Abgrund immer mehr entgegen“

Am 07.08. veröffentlichen „Deep Purple“ ihr neues Album „Whoosh!“. Ein Song darauf heißt „Man Alive“ und handelt von einer apokalyptischen Welt, und das, obwohl er noch vor Beginn der Corona-Pandemie geschrieben wurde.

Im Interview mit „t-online“ sagte Ian Gillan dazu: „Genau, geschrieben wurde die Nummer im Frühjahr 2019. Ich habe für die Lyrics der neuen Songs recherchiert und herausgefunden, dass es 300.000 Jahre gedauert hat, bis es an meinem Geburtstag vor 75 Jahren 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde gab. In diesen 75 Jahren hat sich die Anzahl der Erdbewohner verdreifacht. Immer wenn die Welt zu voll wurde, hat die Natur übernommen und schickte Krankheiten, Hungersnöte oder Krieg. Und es geht immer weiter und niemand ist in der Lage, das zu stoppen. Wir rücken dem Abgrund immer mehr entgegen. Niemand möchte über dieses Thema reden, also müssen wir die Konsequenzen akzeptieren.“

Die Corona-Krise sieht Ian Gillan als eine Art Übung an.

Foto: (c) earMUSIC / Dennis Dirksen