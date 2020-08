„Icona Pop“ veröffentlichen Sommer-Hit

„Feels In My Body“ – so heißt der neue Song des schwedischen Elektropop-Duo „Icona Pop“, der vorgestern (07.08.) veröffentlicht wurde. Das berichtet „contactmusic.com“.

Über das Stück selbst erklärt das Duo: „Bei ‚Feels In My Body‘ geht es darum, deinen Höhepunkt zu erreichen und so voller Energie zu sein, dass du platzen und es mit allen um dich herum teilen möchtest.“

„Icona Pop“ hat übrigens vor kurzem einen Song mit Haydem James veröffentlicht.

Foto: (c) Paul Froggatt / PR Photos