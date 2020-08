„If I had A Hammer“-Star Trini Lopez stirbt an Corona

Er wurde mit seinem Kultsong „If I Had A Hammer“ weltbekannt, jetzt ist Trini Lopez tot.

Wie das US-Portal „Hollywood Reporter“ mit Berufung auf Joe Chavira, den Geschäftspartner von Lopez, berichtet, starb der Sänger am 11.08. im Alter von 83 Jahren in einem kalifornischen Krankenhaus an Corona.

Weitere berühmte Hits von Lopez in den 60er-Jahren waren noch „Lemon Tree“ und „La Bamba“. Lopez spielte aber auch in Hollywoodfilmen mit, zum Beispiel 1967 in Robert Aldrichs Kriegsfilm „Das dreckige Dutzend“.