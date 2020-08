„Imonolith“: Nachholtermine 2021 stehen fest

Ende März haben „Imonolith“ ihr Debütalbum „State Of Being“ rausgebracht. Die Truppe besteht aktiven und ehemaligen Mitgliedern von „Threat Signal“, „The Devin Townsend Project“, „Methods Of Mayhem“ und anderen. Auf dem Erstlingswerk ist unter anderem ein Feature mit „Avatar“-Frontmann Johannes Eckerström. Mitte März mussten „Imonolith“ ihre geplante Headliner-Tour aufgrund der Corona-Pandemie verschieben, die neuen Termine für 2021 stehen jetzt aber fest. Gleich sieben Mal werden die Jungs in Deutschland auftreten.

Und hier die Live-Termine:

08.02.2021 – Bochum, Trompete

16.02.2021 – München, Backstage

26.02.2021 – Döbeln, KL 17

03.03.2021 – Hamburg, Goldener Salon

04.03.2021 – Mainz, Schon Schön

05.03.2021 – Geislingen, MieV

06.03.3021 – Cham, LA

Foto: (c) LooMee TV