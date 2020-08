Insider über Britney Spears: „Ohne Medikamente geht es nicht“

Am 22. August soll die Vormundschaft von Britney Spears neu verhandelt werden. Britneys Mutter Lynne Spears verlangt erstmals ein Mitspracherecht und eine Vollmacht über die Finanzen. Viele Fans von Britney fordern allerdings, dass die Sängerin mit 38 Jahren selbstständig über ihr Vermögen und ihre Finanzen verfügen kann. Denn momentan darf die Sängerin nicht einmal ein Auto alleine fahren, sie hat kein Smartphone, darf keine Gäste ohne Erlaubnis empfangen und sich nicht mal selber einen Kaffee holen.

Kenner der Musikbranche sagen aber, das sei im Fall von Britney Spears richtig so. Ein Insider sagte gegenüber „Gala“: „Ohne Medikamente könnte sie langfristig nicht außerhalb einer geschlossenen Anstalt leben.“ Und ein Anwalt sagte: „Wenn jemand so lange Zeit einen Vormund hat, kann man davon ausgehen, dass er oder sie allein nicht lebensfähig ist. Kein Richter wendet dieses Gesetz leichtfertig an, da es die Persönkeitsrechte extrem beschneidet.“

Brinteys Vater Jamie findet die ganze Bewegung #freebritney eher lachhaft. Er meinte, „die Welt habe keine Ahnung“.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos