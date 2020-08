Iris Berben und warum sie sich selbst Iris Atemlos nennt

Iris Berben feiert heute ihren 70. Geburtstag. Trotz ihres Alters ist die Schauspielerin unglaublich fit. Das liegt aber nicht am Sport, wie sie im Interview mit „Brigitte Wir“ verriet. Sie sagte: „Ich mache keinen Sport. Ich kann allerdings nicht still sitzen. So gesehen bin ich ja in Bewegung.“

Das ist auch der Grund, warum sie sich selbst ‚Iris Atemlos“ nennt. Sie sagte weiter: „Ich muss mich zu Ruhe zwingen. Wenn ich durch die Stadt gehe, renne ich. Ich laufe schneller als jeder Mann an meiner Seite.“ Die 70-Jährige gab auch zu, dass sie ihre Kraft und Energie aus ihrem Beruf zieht. Sie sagte dazu: „Ich liebe, was ich tue. Ich stehe gern auf und arbeite. Mir ist schon bewusst, dass es immer noch nicht selbstverständlich ist, in meinem Alter noch so viele unterschiedliche Rollen zu spielen. Das Spielen gibt mir aber Kraft, und ich ziehe gern alle mit.“

Zwar gehe ihr der Job manchmal an die Knochen, doch das wolle sie dann icht wahrhaben. Sie sagte noch: „Im Kopf bleibe ich ja jung. Also: Kampf gegen den Körper.“

Foto via BANG Showbiz