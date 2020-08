J Balvin warnt Fans nach seiner Corona-Infektion

J Balvin war mit dem Coronavirus infiziert und warnte seine Fans jetzt vor der Krankheit.

In einer Videobotschaft anlässlich der Preisverleihung „Premios Juventud 2020“ sagte der 35-Jährige: „Im Moment erhole ich mich von COVID-19. Es waren sehr schwierige Tage, sehr kompliziert. Manchmal glauben wir nicht, dass wir es schaffen werden, aber ich habe es geschafft, und es ist schlimm.“ Am Ende richtete er sich direkt an seine Fans: „Meine Botschaft an diejenigen, die mir folgen, an die jungen Fans und an die Menschen im Allgemeinen ist, aufzupassen. Das ist kein Witz. Das Virus ist echt und es ist gefährlich.“

Laut einem Bericht der Musikzeitschrift „New Musical Express“ ist J Balvin einer der jüngsten kolumbianischen Promis, bei denen das Corona-Virus diagnostiziert wurde.

Foto: (c) PR Photos