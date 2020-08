Jaden Smith ist geplagt von Ängsten

Jaden Smith macht sich inmitten der Coronavirus-Pandemie über viele Dinge Sorgen.

Der 22-jährige Sänger und Schauspieler sagte jetzt einem Gespräch mit Zane Lowe über „Apple Music“: „Die Angst ist für alle enorm, und es ist verrückt. Ich wusste bis vor kurzem auch nie wirklich, was Angst ist. Ich bin einfach wegen allem gestresst, und es ist wirklich verrückt.“ Er fügt hinzu: „Wir alle sind uns der verschiedenen Probleme der psychischen Gesundheit in der Welt gerade jetzt bewusst, weil wir alle mit uns selbst isoliert sind, so dass wir sehr stark mit unseren Gedanken konfrontiert werden. Manche Menschen sind damit einverstanden, andere nicht.“

So schlimm die Ängste des Sohnes von Hollywood-Star Will Smith auch sind, er hat es als unglaublich vorteilhaft empfunden, offen über seine Probleme zu sprechen. Jaden sagte in dem Interview auch: „Mit den Menschen darüber zu sprechen ist der beste Weg, darüber hinwegzukommen.“

