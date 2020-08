James Bay singt aus Versehen über die eigene Beziehung

Eigentlich hält James Bay sein Privatleben aus der Öffentlichkeit zurück. Doch nach 13 Jahren Beziehung war es mal an der Zeit, sich bei seiner Freundin zu bedanken. Und das geht doch am besten mit Musik.

Im Frühstücksprogramm „Lorraine“ sagte der Sänger: „Ich bin seit 13 Jahren in meiner Beziehung, es ist ein sehr privater Teil meines Lebens. Es ist eine so wichtige Sache für mich und eine solche Grundlage für meine Existenz. Ich dachte, ich muss ihr Tribut zollen, Dankbarkeit zeigen und es irgendwie in einem Lied offenbaren. Die Realität ist, dass ich das vorher nicht zugelassen habe. Auf die eine oder andere Weise hat es sich aber irgendwie durchgesetzt. Mir war es aber nicht ganz bewusst, dass ich darüber schreibe. Ich habe es mir später nochmal angehört und dachte: ‚Wow, hier geht es nur um mich und meine Freundin.‘“

Ohne seine Freundin wäre James Bay jetzt nicht so erfolgreich. Die ermutigte ihn nämlich zu einer Musikkarriere.

Foto: (c) Landmark / PR Photos