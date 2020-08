James Bay über eine ganz besondere Gitarre

James Bay hat genau die gleiche Gitarre wie Bradley Cooper. Zumindest wie Bradley Cooper als Jackson Maine in dem Film „A Star Is Born“. Das hat Bay in der Frühstückssendung „Lorraine“ erzählt. Demnach wurde die Gitarrenmarke „Gibson“ – Jahre bevor der Oscar-prämierte Film gedreht wurde – von der Filmfirma damit beauftragt, eine Gitarre herzustellen. Und in genau diese Gitarre verliebte sich Bay.

Er sagte: „Es gibt zwei von diesen Gitarren, es gibt nur zwei. (…) Der Film war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschienen. Die Filmfirma wollte eine dieser Gitarren, also konnten sie mir die andere verkaufen. (…) Es stellte sich heraus, dass die Gitarre dieselbe war wie Bradley Cooper während der Dreharbeiten zu ‚A Star Is Born‘ hatte – ziemlich cool, oder?“

James Bay hat übrigens in seinem neuen Album die langjährige Beziehung zu seiner Freundin verarbeitet. Ganz aus Versehen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos