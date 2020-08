Jamie Spears: „#FreeBritney ist ein Witz“

Britney Spears ist seit ihrem Zusammenbruch 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie. Fans haben seither eine Online-Bewegung gegründet. Unter dem Hashtag #FreeBritney fordern sie die Befreiung der Sängerin aus dieser Vormundschaft, weil sie davon überzeugt sind, dass Britney nichts darf und quasi keine Rechte hat.

Jetzt hat sich Britneys Vater Jamie Spears zu der Bewegung geäußert. Er hält #Free Britney für „einen Witz“. Gegenüber der „New York Post“ sagte er: „Diese ganzen Verschwörungstheoretiker wissen gar nichts. Die ganze Welt hat keine Ahnung. Es liegt am kalifornischen Gericht zu entscheiden, was das Beste für meine Tochter ist. Das geht sonst niemanden etwas an. Ich muss jeden Penny, der ausgegeben wird, dem Gericht melden, jedes Jahr. Wie zur Hölle soll ich da etwas stehlen? […] Ich liebe meine Tochter. Ich liebe alle meine Kinder. Aber das ist unsere Sache. Das ist privat.“

Jamie Spears musste die Vormundschaft letztes Jahr aus gesundheitlichen Gründen abgeben.

Foto: (c) PR Photos