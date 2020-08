Jeanette Biedermann: Duett mit Ronan Keating?

Am 14.08.bringt Jeanette Biedermann ihre neue Single „Dumme Gedanken“ raus.

Auf ihrer „Instagram“-Seite postete die 40-Jährge ein Foto von sich im engen schwarzen Lederminikleid und schrieb dazu: „Ich freu mich auf singen, nach so langer lockdown-Zeit! Am 14. August kommt der Song raus!! Am 15. August könnt ihr in der @ard die Performance sehen und hör’n, bei der Roland Kaiser-Show. Und es gibt noch eine große Überraschung in der Sendung!! Ronan Keating war auch zu Gast!! Vielleicht haben wir ja einen gemeinsamen Song gesungen.“ Dazu postete sie die Hashtags #suprise #überraschung

Sie kündigte in dem Post auch ihre Live-DVD „DNA-Live-2020“ für 18. September an.

Foto: (c) Helen Sobiralski / MCS