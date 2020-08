Jerome: Die neue Single „Jupiter“

Jerome hat sich seine Fan-Base hart erarbeitet. Nun gibt es Neuigkeiten!

Der DJ, Produzent und Entertainer mit internationalen Wurzeln ist in der Dance Szene kein unbeschriebenes Blatt. Seine Single „Light“ ist inzwischen mit Gold in Deutschland & Österreich ausgezeichnet worden und sein aktueller Hit „Take My Hand“ ist auf dem besten Weg dorthin. Aktuelle Collabs mit Gabry Ponte und Le Shuuk folgten. Seit März bringt er mit der Kontor DJ Delivery Service Show, dem Jerome IRL und seinem Producer Workshop als Stream auf YouTube, Facebook & Twitch die Party und ein wenig Normalität in unser Wohnzimmer zurück.

Nun steht er mit seiner neuen Single „Jupiter“ in den Startlöchern, die den Vorgängern in Nichts nachsteht. Der Signature Sound von Jerome wird sich garantiert auch diesmal wieder bei jedem Fan sofort ins Gehör einbrennen.

Foto: (c) Kontor Records