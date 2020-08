Jessie J: Wie komme ich an Glück und Freude?

Woher kommen Glück und Freude? Von innen, behauptet Sängerin Jessie J.

Die Sängerin postete via „Instagram“ ein Bild mit der Aufschrift: „This is happiness“. Dazu schrieb sie: „Niemand kann dir Glück und Freude geben. Kreiere dein Glück. Erhalte es aufrecht. Es liegt an dir. Das beste Geschenk, das du dir machen kannst, ist eine ehrliche Konversation mit deinem Innern, Selbstliebe, Selbstpflege und ein positives Mindset. Hör auf, auf jemand anderen zu warten. Schaue in den Spiegel. Du kriegst das hin.“

Seit Jessie J von Channing Tatum getrennt ist, postet sie regelmäßig Beiträge zum Thema Selbstliebe.

