Johannes Strate: „Leid, Schweiß und Mett im Glas“

Johannes Strate schuftet sich zum durchtrainierten Traumkörper. Der Sänger postete via „Instagram“-Story ein Bild seiner Langhantel, die mit drei Gewichten pro Seite bestückt ist. Dazu schrieb er: „Trilogie: Leid.“

Wenige Minuten später folgte dann ein Selfie, das ihn sichtlich erledigt und sein T-Shirt ziemlich durchnässt zeigt. Sein Kommentar kurz und zutreffend: „Schweiß“. Und last but not least teilte Strate ein Bild seines After-Workout-Shakes. Klar, schließlich ist die Ernährung mindestens die halbe Miete. Allerdings sieht der Inhalt seines Getränks eher unappetitlich stückig und rosa aus. Der 37-Jährige witzelte: „Mett im Glas“. Na immerhin, Mett hat auf 100 Gramm durchschnittlich stolze 15 Gramm Protein.

„Revolverheld“ spielten diesen Sommer übrigens eine kleine Autokino-Konzerttour.

Foto: (c) Sony Music / Benedikt Schnermann