JoJo veröffentlicht Deluxe Edition von „good to know“

Fünf brandneue Tracks und Kollaborationen mit Demi Lovato und Tinashe – das verspricht JoJo und veröffentlicht am 28. August die neue Deluxe Edition ihres Albums „good to know“.

Die 29-Jährige sagte gegenüber „Warner Music“: „Der Lichtblick in meiner Quarantäne war es, an diesen neuen Songs zu arbeiten und sie aufzunehmen. Es verschaffte mir zudem die Möglichkeit, mit Demi Lovato und Tinashe zu arbeiten. Beide Frauen sind begabt, smart, unverwüstlich, mutig und bewundernswert. Ich bin sehr glücklich, dass sie sich der Songs angenommen und sie auf ein anderes Level gebracht haben.“ Und den ersten Vorgeschmack gibt es schon. Denn die neue Single „What U Need“ ist bereits überall erhältlich.

Und hier die Tracklist der Deluxe Edition von „good to know“:

1. Bad Habits

2. So Bad

3. Pedialyte

4. Gold

5. Man

6. Small Things

7. Lonely Hearts (feat. Demi Lovato)

8. Think About You

9. Comeback

10. Don’t Talk Me Down

11. Proud

12. Kiss

13. Love Reggae (feat. Tinashe)

14. What U Need

15. X (1 Thing Wrong)

16. In Your Room

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos