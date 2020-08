Joris: Gemeinsamer Song mit Lotte und Kelvin Jones?

Da scheint sich musikalisch etwas ganz Feines zusammenzubrauen.

Joris veröffentlichte in seiner „Instagram Story“ ein Video von sich, Lotte und Kelvin Jones. Was in dem Clip gesagt wird, ist gar nicht so wichtig. Der Kommentar von Joris hingegen lässt auf eine Zusammenarbeit der Dreien schließen. Der Sänger schrieb zu dem Clip nämlich: „Etwas…“ Mehr Einzelheiten gab es nicht.

Joris hatte zuletzt übrigens mit seinem Song „Nur die Musik“ seine Fans begeistert.

Foto: (c) Eyecandy