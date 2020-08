Joris: Wassermelone am Stiel und vier „hotte Live-Dates“

Joris hat seinen Fans mächtig was zu bieten. Den Beweis tritt er mit seinem aktuellen „Instagram“-Beitrag an. Der Sänger postete ein Bild von sich und einem üppig gefüllten Teller. Was da drauf ist, verriet er selbst. Joris kommentierte: „Heute auf der Speisekarte: Melone am Stiel“.

Und nicht nur das: Der 30-Jährige ergänzte: „…und vier hotte Live-Dates gegen die Langeweile“. Es gibt vier frische Konzerttermine mit dem Blondschopf – und hoffentlich auch vielen seiner Fans. Er riet: „Schnappt euch ein paar kühle Drinks und kommt vorbei!“ An Tickets kommt, wer auf seinem Profil ein bisschen stöbert.

Hier die Daten:

29.08.2020 Dudelange (Luxemburg)

30.08.2020 Köln

04.09.2020 Düsseldorf

05.09.2020 Lingen

Foto: (c) Hanzh Chang / Sony Music