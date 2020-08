Jürgen Drews kann mittlerweile mit dem Schlager-Stempel gut leben

Schon früh in seiner Karriere wurde Jürgen Drews in die Schublade des deutschen Schlagers gesteckt. Darüber war der heute 74-Jährige gar nicht glücklich.

Im Interview mit der „Augsburger Allgemeine“ sagte er: „Anfangs – das muss ich zugeben – war es schwer, aber mit der Zeit habe ich den deutschen Schlager zu lieben gelernt, weil man sich in jeder musikalischen Richtung im deutschen Schlager ausdrücken kann. Und das Genre hat sich mittlerweile in allen musikalischen Richtungen so verändert, dass ich sehr gut damit leben kann.“

Als Drews 20 Jahre alt war, kamen die 68er-Jahre. Was er aus dieser zeit mitgenommen hat, dazu sagte er noch: „Drews: Die 68er haben mich komischerweise nicht interessiert, weil ich mit mir selbst zu der Zeit genug zu tun hatte.“

