Jürgen Drews über Les Humphries: „Best Buddies waren wir nicht“

Vor seiner Solokarriere war Jürgen Drews bis Mitte der 70er-Jahre Mitglied der „Les Humphries Singers“. So richtig befreundet war er aber nie mit Les Humphries.

Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ sagte der 75-Jährige: „Ein Buddy war er nicht. Er richtete immer eine Glaswand zwischen uns auf. Er konnte sehr autoritär sein und duldete als Chorleiter von uns keine Undiszipliniertheiten. Manchmal, wenn er am Ende eines Konzerts schon an seinem Flügel sitzend etwas getrunken hatte, konnte er aggressiv sein. So stand er mal unvermittelt auf und trat einem Störenfried, der die Bühne erklimmen wollte, voll auf die Hände, sodass sie bluteten. Dann setzte er sich wieder und spielte weiter! Mein im Publikum befindlicher Vater, der Arzt war, behandelte den Verletzten. Les entschuldigte sich später, der Mann erstattete wundersamerweise keine Anzeige.“

Dieses Jahr fliegt Jürgen Drews übrigens wegen Corona gar nicht nach Mallorca.

Foto: (c) Manfred Esser via MCS