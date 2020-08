Kurz vor Wochenendstart wollte Julia Michaels ganz dringend noch etwas loswerden.

Via „Instagram“-Story schrieb sie: „Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich so wundervolle Freunde, eine so wundervolle Familie und Freunde, die meine Familie wurden, habe. Das ist alles. Ich liebe euch, gute Nacht.“

Julia Michaels hat übrigens schon seit Juni ihre Weihnachtsgrußkarten fertig.

Foto: (c) Universal Music