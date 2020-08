Justin Bieber: Nach einem stressigen Tag gibt’s Bier und Pasta

Erfolg hin oder her, wenn der Tag stressig war, braucht’s richtig fettiges Essen und ein kühles Getränk – auch bei Justin Bieber!

Der Sänger postete via „Insta“-Story ein Bild von sich, auf dem er unglaublich platt und müde aussieht. Dazu schrieb er: „Es war ein langer Tag.“ Diesen Beitrag ergänzte er kurze Zeit später mit zwei weiteren Bildern. Erst postete Bieber eine Nahaufnahme eines kühlen Bieres, dann folgte ein Foto seines Essens: Eine Art Spaghetti Frutti di Mare, also in seinem Fall Spaghetti mit Meeresfrüchten, Tomatensauce und richtig viel Käse. Ein echtes Soul Food.

Justin Bieber half übrigens Kanye West nach dessen mentalem Breakdown.

Foto: (c) Universal Music