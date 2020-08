Justin Timberlake holte sich Inspiration bei David Bowie

Hört man eine Ähnlichkeit zwischen David Bowies Song „Rebel Rebel“ und Justin Timberlakes Hit „SexyBack“ aus dem Jahr 2006?

Die Frage stellt sich, da Timberlake im Podcast von Zane Lowe erzählt hat, dass er von Bowies Song inspiriert wurde. Er sagte: „Ich habe ‚Rebel Rebel‘ gehört, wo es sich im Wesentlichen um einen Crossdresser handelt. Also habe ich mir vorgestellt, wie Jungs, Mädchen und alle Iterationen davon in einem Club sind und sich gegenseitig davon vorsingen. Und ich dachte: ‚Das muss doch so einfach sein und so eine Stimmung und so eine Einstellung.‘ Also dachte ich weiter: ‚Was ist das Kühnste, was du sagen kannst?‘ Und so entstand die erste Zeile des Liedes.“ So einfach geht das also: Nur ein anderes Lied hören und direkt Ideen für das Eigene bekommen.

