Justin und Hailey Bieber: Endlich Nachwuchs?

Gibt’s im Hause Bieber endlich den von Fans schon so lange ersehnten Nachwuchs? Nein! Das machte Hailey jetzt deutlich.

Laut „E! Online“ antwortete sie auf die Frage, wie sie zusammen mit Justin die letzten Monate verbrachte: „Wir haben keine Babys gemacht, so viel dazu.“ Das Paar konzentriere sich aufeinander und genieße die gemeinsamen Stunden zu zweit. Das Model ergänzte: „Wir sind immer noch ziemlich frisch verheiratet. Ich meine, wir feiern am 30. September unseren zweiten Hochzeitstag.“ Die Anhänger müssen sich also noch weiter gedulden.

Übrigens: Das Paar ließ sich gemeinsam taufen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos