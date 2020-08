K-Pop-Star Wonho startet Solo-Karriere

Eigentlich hat es ganz gut angefangen für Wonho: Mit der K-Pop-Band „Monsta X“ hat er Anfang 2019 ein Album rausgebracht, doch dann, im Oktober, verließ er die Band wieder.

Seit letzter Woche (14.08.) ist der 27-Jährige wieder da, und zwar mit seiner Solo-Single „Losing You“. Im Interview mit der „Bravo“ sagte er dazu: „Mit diesem Lied möchte ich meine Wertschätzung für meine Fans ausdrücken.“ Doch es kommt noch besser: Am 04.09. bringt er sein erstes Mini-Album mit dem Titel „Love Synonym (#1): Right for Me“ auf den Markt.

Wonho hatte „Monsta X“ verlassen, weil er mit schweren Anschuldigungen wie Drogenmissbrauch und illegalem Geldbesitz konfrontiert war. Da diese Vorwürfe dem Image schaden, hat er die Band verlassen. Ob er jemals zu ihr zurückkehrt, ist offen.

Foto: (c) LooMee TV