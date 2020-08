Kanye West lobt seine Schwiegermutter

Zwischen Kanye West und seiner Frau Kim Kardashian hat es in letzter Zeit ziemlich gekriselt. Doch nicht nur zwischen den beiden. Auch an seiner Schwiegermutter Kris Jenner ließ der Rapper kein gutes Haar. Doch so wie es aussieht, haben die beiden das Kriegsbeil begraben.

Auf „Twitter“ schrieb Kanye: „Meine Schwiegermutter Kris Jenner macht die besten Musik-Playlists.“ Dazu postete er ein zufrieden lächelndes Emoji. Das verwirrte seine Fans ein wenig. Sie kommentierten den Post mit Fragen, wie: „Hast du sie nicht erst vor ein paar Tagen noch ‚Kris Jong-Un‘ genannt?!“ oder „Das ist wirklich der allerseltsamste Tweet.“

Kanye West vermisst übrigens auch seinen Kollegen und Kumpel Jay-Z, obwohl die Freundschaft der beiden in letzter Zeit eher angespannt war.

