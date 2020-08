Kanye West meint es wirklich ernst

Kanye West meint es offenbar wirklich ernst mit seiner Kandidatur zum US-Präsident.

Wie „TMZ“ berichtet, hat der 43-Jährige alle notwendigen Unterlagen eingereicht, um auch auf den Stimmzetteln im Bundesstaat New Jersey gelistet zu sein. Er habe demnach auch eine Petition mit 1.327 Unterschriften eingereicht, obwohl nur 800 nötig waren. Allerdings könne bis 31. Juli noch Einspruch gegen die Pläne des Rappers erhoben werden. In dem Bericht steht weiter, West habe sich für seinen Wahlkampf neues Personal angestellt, darunter auch einige Politikberater. Diese sollen ihm dabei helfen, auch in den Wahllisten der anderen Bundesstaaten gelistet zu werden.

Die 59. Präsidentschaftswahl der USA ist übrigens für den 03. November geplant.

Foto: (c) jmx / PR Photos