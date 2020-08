Kanye West und Kim Kardashian versuchen die Beziehung zu retten

Gemeinsam Zeit mit den Kindern verbringen, Urlaub machen und dabei die Beziehung retten.

Das erhoffen sich Kanye West und Kim Kardashian von ihrem gemeinsamen Trip. Das hat ein Insider gegenüber „TMZ“ verraten. Sie schreiben auf ihrer Webseite: „Das Paar beschloss, am Sonntag in einen Jet zu steigen und einen privaten Familienurlaub zu machen, um zu versuchen, die Dinge zu klären. Wir haben erfahren, dass die Reise etwas war, über das das Paar gesprochen hat, als Kim letztes Wochenende bei Kanye in Wyoming war.“

Kanye West hatte zuletzt auf „Twitter“ geschrieben, dass er sich schon seit Jahren von Kim Kardashian trennen will. Die Tweets löschte er aber wieder und entschuldigte sich bei seiner Ehefrau – natürlich auch via „Twitter“.

