Kanye West vermisst seinen Kumpel Jay-Z

Viel zu tun und kaum Zeit für die Freunde. So lässt sich der Wahlkampfalltag von Kanye West im Moment wohl am besten beschreiben. Der Rapper hat sich wohl neulich an die guten alten Zeiten erinnert, als er zusammen mit Jay-Z das Kollaborationsalbum „Watch The Throne“ herausgebracht hat. Das war im Jahr 2011 und ist damit immerhin schon neun Jahre her.

Die Freundschaft der beiden ist mittlerweile ziemlich angespannt, was eine erneute Zusammenarbeit schwierig machen dürfte. Trotzdem scheint Kanye dem Ganzen etwas hinterher zu trauern. Auf „Twitter“ postete er einen Screenshot eines gemeinsamen Auftritts mit Jay-Z und schrieb dazu: „Ich vermisse dich Bruder, ernsthaft.“

Großartig Zeit, sich mal zusammen zu setzen wird aber nicht sein, denn Kanye steckt im Wahlkampf und in einer Ehekrise.

Foto: (c) Mert & Marcus / Universal Music