Kanye West will christliches „TikTok“ auf den Markt bringen

„Jesus Tok“ statt „TikTok“: Kanye West möchte eine christliche Version der Social-Media-App auf den Markt bringen.

Auf „Twitter“ teilte der US-Rapper die Idee mit seiner Community und schrieb: „Ich hatte eine Vision…‘Jesus Tok‘. Ich habe mir ‚TikTok‘ gemeinsam mit meiner Tochter angeschaut und als christlicher Vater war ich von vielen Inhalten verstört, aber ich habe mich total in die Technologie verliebt.“ Er ging zwar nicht konkreter darauf ein, welcher Content ihn so durcheinander gebracht hat, aber West führte noch weiter aus: „Wir beten, dass wir mit ‚TikTok‘ zusammenarbeiten können, um eine christliche, überwachte Version zu erstellen, die sich für junge Kinder und die Welt sicher anfühlt. In Jesus Namen, Amen.“

Ob es Kanye West tatsächlich ernst ist mit der App, bleibt aber abzuwarten. Zuletzt kündigte Donald Trump an, „TikTok“ in den USA sperren zu lassen, wenn die chinesische Firma ihr Geschäft bis zum 15. September nicht an ein amerikanisches Unternehmen verkaufen würde.

Foto: (c) Mert & Marcus / Universal Music