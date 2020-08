Kate Winslet: Berufswunsch kam auf der Toilette

Kate Winslet kann sich noch genau an den Moment erinnern, an dem sie über ihren Wunschberuf nachgedacht hat: An diesem einen Tag saß sie nämlich auf der Toilette.

Gegenüber „Hollywood Reporter“ erzählte die Schauspielerin: „Ich konnte alle Geräusche des Haushalts hören. Ich hatte drei Geschwister und meine Eltern. Es war ein sehr kleines Haus. Sie hatten nicht viel Geld und die Wände waren hauchdünn.“ Also hörte Kate Gespräche, während sie auf der Toilette saß, und das weckte ihr Interesse daran, eines Tages Schauspielerin zu werden. Sie erzählte weiter: „Meine Mutter schrie etwas die Treppe hinauf zu meiner Schwester wegen ihrer Steppschuhe. Und ich hatte diesen Moment und dachte: ‚Wow, wenn eine Videokamera meine Mutter filmt und ihr folgt, scheint es, als würde sie schauspielern, aber das macht sie nicht. Sie ist nur sie selbst.‘ Und dann dachte ich: ‚Ahh, Schauspielerei ist also nur selbst zu sein. Ja, das möchte ich machen.“

Für Kate Winslet war der Seuchen-Thriller „Contagion“ übrigens eine gute Vorbereitung auf die aktuelle Corona-Pandemie.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos