Kate Winslet: Seuchen-Thriller „Contagion“ war gute Vorbereitung für Pandemie

Für Kate Winslet war die Rolle als Ärztin in dem Seuchen-Thriller „Contagion“ eine gute Vorbereitung für die Corona-Pandemie.

Gegenüber dem „Hollywood Reporter“ sagte die „Oscar“-Preisträgerin: „Schon im Frühjahr, als es erst vereinzelte Berichte über die Ausbreitung des Coronavirus gab, habe ich etwa beim Einkaufen schon Schutzmasken und Handschuhe getragen und alles desinfiziert. Einige Leute haben mich zunächst für verrückt gehalten.“

In Steven Soderberghs Thriller aus dem Jahr 2011 breitet sich ein Virus aus Asien explosionsartig weltweit aus. Die mysteriöse Pandemie mit Grippe-Symptomen reißt immer mehr Opfer in den Tod. Winslet spielt in dem Film eine Ärztin auf der Suche nach einem Impfstoff.

