Katie Melua über ihre Single „Leaving The Mountain“

Mit „Leaving The Mountain“ hat Katie Melua einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Album No.8“ geliefert.

Zu dem Song wurde die Sängerin auf einer Reise am Schwarzen Meer inspiriert. Laut „networking Media“ sagte sie dazu: „Es war ein Moment purer Zufriedenheit. Aber notwendigerweise liegt stets auch eine gewisse Traurigkeit in diesen Augenblicken. Wir hörten eine Playlist mit Songs, die im Dylan-Buch (‚Chronicles Vol. 1‘) erwähnt werden und betrachteten die atemberaubende Szenerie. In diesem Moment wussten wir, dass wie dieses Schauspiel vermutlich nicht ein weiteres Mal zusammen erleben würden.“

„Album Nr.8“ von Katie Melua erscheint übrigens am 16. Oktober.

Foto: (c) BMG / Tetesh Ka