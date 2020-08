Katie Price kann vor Schmerzen nicht essen

Katie Price kann derzeit vor Schmerzen kaum essen. Die 42-Jährige hatte sich bei einem Unfall während ihrer Ferien in der Türkei beide Füße gebrochen. Ihre Schmerzen sind offenbar so schlimm, dass die Reality-TV-Darstellerin nicht mal ein paar Bissen herunterbekommt.

Ein Sprecher von Katie Price sagte gegenüber „Sun Online“: „Katie nimmt gerade all diese Schmerzmedikamente, aber sie kann einfach nicht schlafen und sie hat so große Schmerzen. Sie isst auch nichts mehr, was wirklich ungewöhnlich für sie ist.“

Als Resultat hat Katie Price bereits über drei Kilo in kürzester Zeit verloren. Zum verheerenden Unfall kam es während eines Ausflugs in den Themenpark „Land of Legends“.

