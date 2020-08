Katie Price und die außergewöhnlichen tan lines

Jeder fürchtet sie im Sommer: tan lines, also Bräunungslinien. Nicht so Katie Price. Die Skandalnudel geht nämlich auch mit ihren eingegipsten Füßen ins Solarium. Ein Beweisbild in ihrer „Insta“-Story kommentierte sie mit: „Ich hebe tan lines auf ein ganz neues Level.“

Price hat zwar die Bewegungsfreiheit in ihren Füßen verloren, scheinbar aber nicht ihren Humor.

Zum verheerenden Unfall kam es während eines Ausflugs in den Themenpark „Land of Legends“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos