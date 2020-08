Katy Perry: Das Baby ist da!

Daisy Dove Bloom – so heißt die kleine Tochter von Katy Perry und Orlando Bloom.

In einem Statement gegenüber „UNICEF“ sagten die frisch gebackenen Eltern: „Wir schweben vor Liebe und Staunen über die sichere und gesunde Ankunft unserer Tochter. Aber wir wissen, dass wir die Glücklichen sind und nicht jeder eine so friedliche Geburtserfahrung machen kann wie wir. In Gemeinden auf der ganzen Welt herrscht immer noch ein Mangel an medizinischem Personal, und alle elf Sekunden stirbt eine schwangere Frau oder ein Neugeborenes, hauptsächlich aus vermeidbaren Gründen. Seit Covid-19 sind viele weitere Neugeborene aufgrund des zunehmenden Mangels an Zugang zu Wasser, Seife, Impfstoffen und Medikamenten zur Vorbeugung von Krankheiten gefährdet. Als Eltern eines Neugeborenen bricht es uns das Herz, da wir uns mehr denn je in die schwierigen Situationen mancher Eltern einfühlen können.“

Katy Perry möchte übrigens Kind und Karriere unter einen Hut bringen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos