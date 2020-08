Katy Perry: Eine Hymne auf die Frauen

Auf ihrem anstehenden Album „Smile“ hat Katy Perry eine Lobeshymne auf die Frauen dieser Welt verfasst. Noch im August soll die Platte erscheinen. Katy hat – um die Vorfreude weiter zu schüren – schon einmal etwas zum Song „What Makes A Woman“ verraten. Es ist einer ihrer Lieblingssongs des neuen Albums. Das hat sie im Rahmen ihrer „#SmileSunday“-Livestreams verraten.

Sie erzählte: „Es ist ein großartiger Song darüber, wie vielseitig und anpassungsfähig und unglaublich Frauen sind und ich bemerke derzeit eine neue Ebene davon, da ich ein Leben erschaffe. Ich mag die akustische Gestaltung des Liedes […] und ich würde es lieben, in der Zukunft in diese Richtung zu gehen.“ Katy sagte zum Song „Cry About It Later“: „Es ist ein großartiger Song. Es gibt viele nachdenkliche ermutigende Songs auf dem Album, aber in diesem geht es darum, ihr wisst schon, dass man manchmal ein paar Drinks braucht, um nicht mehr an denjenigen zu denken, über den man hinwegkommen möchte.“

Ansonsten nimmt sich Katy Perry gerade viel Zeit für sich. Schließlich steht die Geburt ihrer Tochter schon bald an.

Foto: (c) STPR / PR Photos