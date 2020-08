Katy Perry: „Ich bin nicht mehr so ängstlich“

Katy Perry erwartet zusammen mit ihrem Freund Orlando Bloom das erste gemeinsame Kind. Als wäre das nicht schon aufregend genug, muss die 35-Jährige diese besondere Zeit während der Corona-Pandemie erleben. Das kann ganz schön anstrengend sein.

Gegenüber „People“ erzählte die werdende Mutter: „Jeden Tag verändern sich deine Möglichkeiten. Und du weißt gar nicht mehr, was eigentlich was bedeutet. Ganz besonders, wenn man während einer Pandemie schwanger ist, das ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Doch dank Meditation, einer Therapie und der Unterstützung ihrer Lieben, ist Katy heute stärker denn je. Weiter erzählte sie: „Ich habe einen großartigen Partner, einen gesunden Verstand und ich arbeite weiter daran. Ich bin nicht mehr so ängstlich. Ich bin zwar nicht unsichtbar oder unerreichbar, aber ich nehme mir nicht mehr alles so zu Herzen.“

Erst kürzlich war Katy Perry auf großer Shopping-Tour unterwegs.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos