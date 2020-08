Katy Perry: „Konzentriere mich jetzt erst einmal darauf, Mutter zu werden“

Katy Perry erwartet in Kürze ihr erstes Kind. In einem Interview verriet sie vor einiger Zeit, dass Orlando Bloom sie als Naturgewalt bezeichnet, weil sie ihrem XL-Bauch so gut manövriere.

Gegenüber der „Berliner Zeitung“ sagte die 35-Jährige dazu: „Ich fühle mich einfach gut und habe so viel Energie, dass Orlando manchmal vergisst, dass ich schwanger bin. Bis ich mich dann umdrehe und da diese große Kugel ist.“ Da Perry aus einer Pastorenfamilie stammt, gingen viele davon aus, sie würden noch vor der Geburt ihrer Tochter heiraten. Dazu sagte sie noch: „Ich bin zwar Pastorentochter, habe die Glaubenssätze meiner Eltern aber nicht zwingend übernommen. Wir haben allerdings versucht, dieses Jahr zu heiraten. Aber die Hochzeit wurde abgeblasen. Und jetzt konzentriere ich mich erst mal auf das Naheliegendste: darauf, Mutter zu werden.“

Katy Perry sieht es übrigens als Vorteil an, dass Ihr Lebensgefährte Orlando Bloom schon einen Sohn hat.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos