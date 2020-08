Katy Perry mit Baby und neuem Album: „Leg dich nicht mit Mama an“

Katy Perry feiert die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Smile“. Und das als frisch gebackene Mama aus ihrem Krankenhausbett. Denn am 27.08. hat Töchterchen Daisy Dove Bloom das Licht der Welt erblickt und vorgestern (28.08.) kam das fünfte Album der Sängerin. Auf „Twitter“ schrieb die 35-Jährige: „Ein Baby und ein Album in einer Woche bringen, leg dich nicht mit Mama an.“

Und hier die Tracklist:

1. Never Really Over

2. Cry About It Later

3. Teary Eyes

4. Daisies

5. Resilient

6. Not the End of the World

7. Smile

8. Champagne Problems

9. Tucked

10. Harleys in Hawaii

11. Only Love

12. What Makes a Woman

Foto: (c) David Gabber / PR Photos