Katy Perry präsentiert Kinderzimmer

Katy Perry ist hochschwanger und alles scheint bereit zu sein für die Kleine.

In ihrer sonntäglichen Livestream-Show „Smile Sunday“ präsentierte die Sängerin jetzt das Kinderzimmer ihrer Tochter, die sie scherzhaft „Kicky Perry“ nennt. Der Raum ist traditionell in Rosé gehalten, es gibt ein Kinderbettchen, darüber hängt ein süßes Mobile, dann finden sich darin noch eine Windelstation mit großem Spiegel und ein plüschiger weißer Schaukelsessel. Und natürlich dürfen die süßen Outfits mit passenden Schühchen nicht fehlen. Die Musikerin zeigt im Video ein Matrosenkleid, einen pinken Jogginganzug und einen Body, auf dem das Gesicht von Orlando Bloom aufgedruckt ist. Der Schauspieler ist ja der Papa des Kindes. Zu einem Kleid in Regenbogenfarben sagte Perry, die sich für Diversität einsetzt: „Das ist für sie, nicht geschlechterspezifisch.“

Katy Perry beschäftigt sich übrigens schon jetzt mit der Erziehung des Kindes.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos