Katy Perry über das dunkelste Kapitel ihres Lebens

Katy Perry bringt am 28. August ihr neues Album „Smile“ raus und erwartet auch in Kürze ihr erstes Kind, zusammen mit Orlando Bloom. Für die Sängerin läuft es aktuell wirklich rund.

Doch vor zwei Jahren war das anders, da hatte sie mit schweren Depressionen zu kämpfen. Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ verriet die 35-Jährige, wie es dazu kam. Sie sagte: „Das war während der ‚Witness‘-Tour. Alles drehte sich nur um meine Karriere. Ich setzte oft ein falsches Lächeln auf und habe alle geblendet. Denn eigentlich war ich total depressiv. Die letzten zweieinhalb Jahre waren das dunkelste Kapitel meines Lebens. Bei manchen Menschen ahnt man nicht, welche Kämpfe sie mit sich austragen. Denn viele, die depressiv sind, sind sehr gute Schauspieler – das war bei mir nicht anders.“

Jetzt ist Katy Perry aber geheilt und erwartet in Kürze ihr erstes Kind: „Deshalb habe ich das neue Album ‚Smile‘ getauft. Ich habe über die Arbeit an den Songs mein Lächeln wiedergefunden, und immer, wenn ich zu dieser Platte zurückkehre, soll sie mich daran erinnern, dass ich Krisen meistern kann. Die Lieder handeln von Belastbarkeit und jeder Menge Hoffnung. (…) Das ist es, was diese Platte für mich machte. Mich haben diese Songs geheilt. Und vielleicht können sie das auch für andere Menschen tun.“

Foto: (c) Universal Music