Katy Perry und die Frage nach der Erziehung

Welche Werte möchte Katy Perry ihrer Tochter vermitteln? Mit dieser Frage muss sich die werdende Mutter wohl oder übel auseinandersetzen. Allerdings scheint ihr das überhaupt nicht schwerzufallen. Die Sängerin hat offensichtlich sehr konkrete Vorstellung bezüglich der Ansichten, die sie weitergeben möchte.

Während eines Live-Streams sagte sie ihren Fans: „Unterscheidung ist gut, und Integrität und Gerechtigkeit. Oh mein Gott, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist so wichtig für mich. Wenn jemand nicht fair behandelt… Ich erinnere mich daran, dass ich, als ich aufwuchs, mich wie ein Vermittler in einem Klassenzimmer einmischte.“ Und genau diese Zivilcourage erhofft sie sich später wohl auch von ihrem Kind.

Übrigens: Katy Perry entspannt so kurz vor der Geburt gerne am Strand.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos