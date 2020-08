Katy Perry: „Wenn ich so weitermache, zoome ich noch aus dem Kreißsaal“

Katy Perry erwartet in Kürze ihr erstes Kind. Von der Schwangerschaft ist ihr nichts anzumerken, außer natürlich optisch. Sie wirkt tiefenentspannt, arbeitet nach wie vor viel, ist in den sozialen Medien präsent und bringt am 28. August ihr neues Album „Smile“ raus.

Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ sagte sie: „Wenn ich so weitermache, zoome ich noch aus dem Kreißsaal.“ Auch wenn das Kind da ist, werden ihre Fans nicht auf sie verzichten müssen. Sie meinte weiter: „Ich werde mich nie entscheiden zwischen dem Muttersein und meinem Job, den ich liebe. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich wählen muss. Ich sehe etliche erfolgreiche Mütter in Bewegung. Ich bewundere sie, und sie inspirieren mich, selbst so eine Frau zu sein. Beyoncé hat drei Kinder und ist immer noch Beyoncé.“

Dazu, dass sie auch hochschwanger noch sehr präsent ist, sagte sie noch: „Ich habe so langsam das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die sich in Corona-Zeiten voll reinhängt. Viele Künstler verzichten darauf, derzeit Musik rauszubringen. Alles ist im Stillstand. Aber ich gehe in die Offensive und fühle mich jetzt schon wie eine Working Mom.“

