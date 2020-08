Katy Perry will Kind und Karriere unter einen Hut bringen

Katy Perry ist sich sicher, dass sie Kind und Karriere unter einen Hut bekommt. Die Sängerin ist sich sicher, dass Frauen dazu gemacht sind, beides problemlos hinzukriegen.

Im Interview mit „Apple Music“ sagte die 35-Jährige: „Nachdem ich eine Menge Arbeit gemacht habe und meine Reise weitergeht, dachte ich mir ‚Ich bin bereit.‘ Ich will niemals die Entscheidung zwischen meinem Mutterdasein und dem, was ich liebe, treffen. Das ist so archaisch. Ich denke, der Grund, weshalb Frauen ein neues Leben kreieren können, ist, dass sie es alles hinkriegen. Es geht nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, sondern um die Balance.“

Erst vor kurzem sprach Katy Perry darüber, dass sie schon genaue Erziehungspläne für ihre ungeborene Tochter habe und sie weiß genau, dass sie eine coole Mama sein wird.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos