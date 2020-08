Keith Urban: Duett mit Pink

Keith Urban hat sich mit Pink zusammengetan, zumindest musikalisch.

Auf „Instagram“ schrieb der Musiker und Ehemann von Nicole Kidmann: „THE SPEED OF NOW. ONE TOO MANY. Ein Duett mit der unvergleichbaren @pink. THE SPEED OF NOW Part 1 erscheint am 18. September.“ Auch Pink verkündete via „Twitter“: „Ich kann es nicht abwarten, euch ‚One Too Many‘ zu präsentieren, dass auf dem neuen Album von @keithurban THE SPEED OF NOW Teil 1 zu hören sein wird – es erscheint am 18. September.“

Wie „Bang Showbiz“ berichtete, arbeitete Keith Urban auch mit Nile Rodgers und Breland zusammen. Mit ihnen hat er den Song „Out oft he Cage“ aufgenommen. Außerdem hat für den Track „We Were“ mit Country-Sänger Eric Church kollaboriert.

Foto: (c) Loredana Sangiuliano / PR Photos