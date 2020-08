Kelly Clarkson fühlt sich zu sexy für ein Shirt

Kennt ihr das? Ihr hört einen Song und merkt, dass dieser perfekt zu eurer Situation und eurem Tag passt.

Kelly Clarkson suchte sich für Mittwoch (19.08.) beispielsweise einen äußerst interessanten Titel aus. Wie sie per „Instagram“-Story verriet, war ihr „Song of the day“: „I’m Too Sexy“ von „Right Said Fred“. Demnach fühlte sich die 38-Jährige also zu sexy für ein Shirt. Ganz nett zu wissen, den bildhaften Beweis trat sie allerdings nicht an.

Kelly Clarkson durchlebt übrigens ein sehr überwältigendes Jahr 2020.

