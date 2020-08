Kevin Costner: „Jeder steht in der Verantwortung, Rassismus und Missstände anzuprangern!“

Kevin Costner ruft seine Landsleute auf, gegen Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen.

In einem Interview sagte der 65-Jährige vor dem Hintergrund der Demonstrationen in Amerika gegen Polizeigewalt und für die Gleichberechtigung von Afroamerikanern: „Unser Land wurde auf dem Grundsatz gegründet, dass alle Männer und Frauen gleichberechtigt behandelt werden – unabhängig von ihrer Hautfarbe. Deshalb kann ich die Frustrationen verstehen. Dieses Versprechen ist nicht eingehalten worden. Wir werden niemals ein großartiges Land sein, bis wir das endlich behoben haben. Wir werden dann großartig sein, wenn wir niemanden mehr an den Rand drängen. Und das beginnt mit jedem Einzelnen. Auch mit mir. Jeder steht in der Verantwortung, Rassismus und Missstände anzuprangern und ganz vorne zu marschieren.“

Costners Triumphzug in Hollywood begann 1985 mit der ersten Hauptrolle in „Silverado“. Darauf folgten „No Way Out“, „The Untouchables“ und 1990 sein Regie-Erstling „Der mit dem Wolf tanzt“. Das Indianer-Drama wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet.

